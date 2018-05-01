ФОТО: В ломтиках сепика Eesti Pagar обнаружилась опасная добавка

В редакцию прислала фотографии читательница, которая обнаружила в нескольких ломтиках сепика острые кусочки пластика.

"Трехлетний мальчик, съев ломтик сепика, сказал, что у него что-то во рту, я вытащила это, и это была толстая пленка, скорее как пластик. Тогда я стала смотреть ломтики булки в пакете и нашла еще в четырех ломтиках то же самое, в некоторых поменьше, в некоторых побольше. Конечно, такое бывает, однако сейчас я счастлива, что этот кусочек, который попал в рот, был такой большой, что он понял, что там что-то лишнее. Кусочек пленки в следующем ломтике он уже мог бы свободно проглотить, а тот в свою очередь мог бы застрять в горле или повредить горло, потому что кусочки были острые", — написала в редакцию обеспокоенная мать.

Ассистент по маркетингу Eesti Pagar Кайе Кюунал предала объяснение произошедшему от отдела управления качеством. Речь идет об однократной находке, и большей партии это не касается. Кусочек пленки попал в тесто при открытии упаковки с сырьем.