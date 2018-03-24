ФОТО: В Латвии замечен новый Ferrari за 300 тысяч евро, владелец — фирма, не ведущая деятельность

На дорогах Латвии замечен новый дорогой автомобиль Ferrari GTC4Lusso. Официальным владельцем автомобиля является латвийская фирма, которая в последние годы не ведет хозяйственной деятельности.

На этой неделе многие очевидцы сфотографировали в Риге Ferrari GTC4Lusso с латвийскими номерами. По данным Дирекции безопасности дорожного движения (ДБДД, CSDD), первый техосмотр в Латвии этот автомобиль прошел 14 февраля, пробег автомобиля составил 251 км.

Новый Ferrari GTC4Lusso стоит примерно 300 — 350 тыс. евро в зависимости от комплектации. Налог за эксплуатацию транспортного средства за такое авто в Латвии составляет 552 евро, налог с предприятия за использование легкового автомобиля — 62 евро в месяц.

Владельцем этого автомобиля является латвийская фирма JZ Invest. Он учреждена в 2005 году, небольшой оборот и денежный поток у фирмы наблюдался только в год создания. После этого в течение 10 лет JZ Invest не вела хозяйственную деятельность. Отчет за 2017 год фирма еще подавала.

Единственным владельцем фирмы с 1 марта 2018 года является Юлия Жукова, а до этого JZ Invest принадлежала Юрию Майорову. У фирмы отсутствуют зарегистрированные коммерческие залоги. Жукова ранее была председателем правления и совладелицей фирмы TJ WORLD, которая в последние годы не вела хозяйственной деятельности, а в 2015 году вообще прекратила деятельность.

В правлении JZ Invest состоит Николай Жуков, который занимал должности и был совладельцем фирм UniversePay и WEBSERVIS, которые также не ведут никакой активной хозяйственной деятельности.