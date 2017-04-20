ФОТО: В квартале Volta появилось крупнейшее в Эстонии трафаретное граффити

Самый известный в Эстонии трафаретный художник Von Bomb нарисовал в квартале Volta крупнейшее в Эстонии граффити в шаблонной технике. С помощью вручную вырезанных шаблонов рисунками покрыли площадь свыше 300 кв.м.

”Для такого большого проекта у нас были экстремальные погодные условия: мы боролись с ветром, дождем и снегом, и ждали моментов, когда можно рисовать, — сказал Индрек Von Bomb Хаас. - Вместе с подготовительными работами крупнейший в странах Балтии трафаретный проект занял целый месяц. Мы покрыли граффити забор длиной в 100 метров и высотой в 3 метра, и всю работу проделали вручную, начиная с вырезания шаблонов и заканчивая нанесением краски. Переносить рисунок на стену мне помогали Яан Кроон и мастер по татуировкам Илья Самовар”.

”Вместе с заказчиком Endover Kinnisvara мы придумали лозунг „New York meets Kalamaja”, который указывает на богатую промышленную историю квартала Volta, в котором сейчас формируется уникальная с архитектурной точки зрения жилая среда”, — добавил Von Bomb.

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Компания Endover Kinnisvara уже построила в квартале Volta индустриальное жилое здание 47B Loftid и занимается проектом планирования здания по адресу Tööstuse 47D.

Stencil art — это техника нанесения граффити по трафаретам или шаблонам, ставшая за последние 15 лет очень популярной в уличном искусстве. Среди известных художников такую технику использует, например, Бэнкси.