ФОТО: В квартале Ülemiste City появятся семь офисных зданий на 6500 рабочих мест

Сегодня застройщик квартала Ülemiste City в Таллинне, компания Technopolis Ülemiste предоставила детальную планировку, по которой предприятие планирует построить на участке в 4,41 га между улицами Суур-Сыямяэ, Лыытса, Ааси и Валукоя семь офисных зданий примерно на 6500 рабочих мест.

Также в план включено возведение городской площади, парка и двух парковочных домов, благодаря которым в городке уменьшится число машин, сообщает компания.

”Например, по адресу Лыытса, 1, где на сегодняшний день большую часть площади занимает северная парковка квартала, планируется построить 7 новых офисных зданий, общей площадью 71600 кв.м и два 500-местных парковочных дома. Это комплекс практически такого же размера, как и нынешний Tehnopolis”, — рассказал председатель правления Technopolis Ülemiste AS Герт Йостов. ”По предварительным оценкам, на застройку данной площади понадобится 10 лет — это означает, что мы сможем каждый год начинать планировать возведение нового офисного здания”.

Technopolis Ülemiste

Программа развития делится на этапы, и мы уже начали первый из семи этапов. Первым будет построено новое офисное здание на Сепапая, 1, которое сейчас находится на стадии получения разрешения на строительство.

"Модель здания была спроектирована архитекторами из КОКО. Помимо этого, планируется построить парковочный дом”, — пояснил Герт Йостов. ”На первом этапе тут будет построена городская площадь с флагами и фонтанами. Это означает, что нынешний центр городка сдвинут ближе к месту северной стоянки, и площадь станет новым центром всего Ülemiste City”.

Technopolis Ülemiste

Одна из задач детальной планировки участка Лыытса, 1 — это поиск решения, которое обеспечило бы кварталу жизнь круглые сутки и объединило бы городок с окружающими зонами, в том числе с торговым центром Ülemiste Keskus и будущей подстанцией Rail Baltic.

”Согласно плану, все 7 новых офисных зданий должны будут соединяться внутренней улицей, на которой планируются кафе, магазины и зоны общественных услуг, которые будут способствовать общению людей между собой, причем не только обитателям Ülemiste, но и всем посетителям городка”, — сказал один из авторов детального планирования партнер L Architects ltd Яри Лонка. ”Здания в свою очередь будут объединены с парковочными домами, а южная сторона будет отведена под пешеходную зону и парк, из которого получится очень красивое место для времяпрепровождения в Юлемисте”.

Technopolis Ülemiste

Развитие Лыытса, 1 позволит реализовать давнюю цель городка: освободить территорию Ülemiste City от машин.

”Благодаря подъездным дорогам, которые строят в обоих концах пересекающей квартал улицы Лыытса, и парковочным домам, машины движутся по внешнему периметру Ülemiste City, что почти дает возможность создать в середине городка свободную от машин зону”, — заметил Герт Йостов. ”Проезд останется только для общественного транспорта и обслуживающих машин. Остальные смогут добраться в городок пешком или используя электрические приспособления — например, у нас сейчас тестируются электрические самокаты, и надеемся, что в будущем их будет тут больше”.

Вдобавок к упомянутым зданиям, по детальному плану возможно возведение здания-близнеца по адресу Лыытса, 5. Здание будет находиться за офисным зданием на Лыытса, 5 и общая площадь составит 9850 м2.