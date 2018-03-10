ФОТО: В конкурсе на лучший дизайн 2-евровой монеты победила 15-летняя девочка из Тырва

В конкурсе на лучший дизайн 2-евровой монеты, посвященной 150-летию Певческого праздника, победила девочка 15-летняя Грете-Лизетте Гулбис из Тырваской гимназии.

Голосование за лучший вариант длилось три недели. В роли дизайнеров оборотной стороны монеты выступили дети и подростки до 19 лет.

"Сначала я не хотела отправлять проекты на конкурс, так не была довольна своими результатами, но после рекомендации родителей, я их отправила", — рассказала Грете-Лизетте.

Банк Эстонии выпустит первую в стране монету, посвященную 150-летнему юбилею Певческого праздника, этим летом.

В общей сложности в рамках конкурса в Банк Эстонии было прислано 8322 работы. Голосование проходило на сайте lastejaam.err.ee. За работу Грете-Лизетте проголосовали 2887 человек, что составляет 35% от всех проголосовавших.