25.11.2018, 15:39

ФОТО: В Кингисеппском районе нашли и сожгли более тонны ввезенной из Эстонии "санкционки"

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rus.delfi.ee
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ФОТО: В Кингисеппском районе нашли и сожгли более тонны ввезенной из Эстонии "санкционки"
Пресс-служба Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям

Более тонны продуктов из Евросоюза обнаружены и уничтожены в Ленинградской области, сообщили в территориальном Управлении Россельхознадзора, рассказывает 47news.

Как сообщили 47news в пресс-службе ведомства, в ходе рейда, проведенного совместно с Северо-Западным Таможенным Управлением, неподалеку от МАПП Ивангород было выявлено место складирования и временного хранения продукции, запрещенной к ввозу в Россию.

Пресс-служба Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям

Ассоритимент был обнаружен впечатляющий: почти 350 кг мяса и мясной продукции, около 645 кг готовой "молочки" и 124 кг морепродуктов, запрещенные к ввозу в страну — в общей сложности изъято 1118 килограммов продукции.

Пресс-служба Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям

На маркировочных этикетках товаров указаны предприятия-производители стран-членов Европейского союза, отметили в Управлении.

В рамках исполнения действующего законодательства Российской Федерации все товары уничтожены путем сжигания, сообщили в ведомстве.

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