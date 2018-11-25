ФОТО: В Кингисеппском районе нашли и сожгли более тонны ввезенной из Эстонии "санкционки"

Как сообщили 47news в пресс-службе ведомства, в ходе рейда, проведенного совместно с Северо-Западным Таможенным Управлением, неподалеку от МАПП Ивангород было выявлено место складирования и временного хранения продукции, запрещенной к ввозу в Россию.

Пресс-служба Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям

Ассоритимент был обнаружен впечатляющий: почти 350 кг мяса и мясной продукции, около 645 кг готовой "молочки" и 124 кг морепродуктов, запрещенные к ввозу в страну — в общей сложности изъято 1118 килограммов продукции.

Пресс-служба Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям

На маркировочных этикетках товаров указаны предприятия-производители стран-членов Европейского союза, отметили в Управлении.

В рамках исполнения действующего законодательства Российской Федерации все товары уничтожены путем сжигания, сообщили в ведомстве.