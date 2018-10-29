ФОТО: В Гамбурге дизельное топливо стоит дешевле, чем в Эстонии

Бензин Super E10 стоит в Германии 1,449 евро, в то время как в Эстонии стоимость 95-го бензина составляет сейчас 1,354 евро. Выходит, что обычное топливо у нас все-таки дешевле.

Стоит отметить, что цены на топливо в Германии, как и в Эстонии, переменчивы. В исключительных случаях цена может меняться до 20 раз за день.