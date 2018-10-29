29.10.2018, 11:23

ФОТО: В Гамбурге дизельное топливо стоит дешевле, чем в Эстонии

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rus.delfi.ee
EST 15
ФОТО: В Гамбурге дизельное топливо стоит дешевле, чем в Эстонии
Foto: Kristjan Ats Mägi

На сделанной на автозаправке Shell в Гамбурге фотографии видно, что литр дизельного топлива стоит там 1,339 евро. Таким образом разница с Эстонией составляет несколько центов не в нашу пользу (в Эстонии дизель на данный момент стоит 1,374 евро).

Бензин Super E10 стоит в Германии 1,449 евро, в то время как в Эстонии стоимость 95-го бензина составляет сейчас 1,354 евро. Выходит, что обычное топливо у нас все-таки дешевле.

Стоит отметить, что цены на топливо в Германии, как и в Эстонии, переменчивы. В исключительных случаях цена может меняться до 20 раз за день.

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