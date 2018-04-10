ФОТО: В финском магазине отдают бесплатно молоко с истекающим сроком годности

Пользователь группы ”Русские в Финляндии” на Facebook опубликовал фотографию, на которой видно, что в магазине K-Market близ Хельсинки клиенты могут бесплатно взять себе молоко с истекающим сроком годности, пишет Maaleht.
10.04.2018, 14:10
Пользователь группы ”Русские в Финляндии” на Facebook опубликовал фотографию, на которой видно, что в магазине K-Market близ Хельсинки клиенты могут бесплатно взять себе молоко с истекающим сроком годности, пишет Maaleht.
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