ФОТО: В финском магазине отдают бесплатно молоко с истекающим сроком годности

Tasuta jagatud piim möödunud neljapäeval Masala küla kaupluses. Foto: Igor Kärk

Пользователь группы ”Русские в Финляндии” на Facebook опубликовал фотографию, на которой видно, что в магазине K-Market близ Хельсинки клиенты могут бесплатно взять себе молоко с истекающим сроком годности, пишет Maaleht.