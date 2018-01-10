ФОТО: В Финляндии дизель почти на десять центов дешевле, чем в Эстонии

Kütuse hind Soome Shellis Lugeja foto

Рост акциза в Эстонии привел, кроме прочего, к повышению цен на дизель, ввиду чего продающееся в Эстонии дизельное топливо по сравнению с заправкой Shell в Финляндии стоит почти на десять центов дороже.