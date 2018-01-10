ФОТО: В Финляндии дизель почти на десять центов дешевле, чем в Эстонии

Рост акциза в Эстонии привел, кроме прочего, к повышению цен на дизель, ввиду чего продающееся в Эстонии дизельное топливо по сравнению с заправкой Shell в Финляндии стоит почти на десять центов дороже.
”Вчера на автоматической заправке Shell в Финляндии дизель стоил столько”, — написал читатель и приложил фотографию.
Вчера фотограф Delfi запечатлел цены на эстонских заправках. Так, несмотря на то, что 95 бензин на Neste стоил на 8 центов дешевле финского, цена на дизель у нас оказалась на 9 центов выше.
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