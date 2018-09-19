ФОТО: В центре Таллинна появится новый жилой квартал. Строительство начинается на этой неделе

Арле Мёльдер, ведущий партнер компании Novira Capital, которая занимается развитием квартала Das Haus, сказал, что на данный момент это самый крупный проект развития в Сюдалинне. ”Строительные работы в этом выдающемся как с архитектурной точки зрения, так и с точки зрения исполнения квартале планируется завершить в конце следующего года, но уже сейчас у половины из 140 квартир есть владельцы”, — сообщил Мёльдер.

dauhaus

Четыре архитектурно выделяющихся здания на четырех отдельных участках недвижимости образуют единый ансамбль. Кроме 1-5-комнатных квартир в зданиях будут офисные помещения общей площадью примерно 14 000 квадратных метров, ресторан представительского класса и современные торговые площади. Чтобы облегчить парковку, планируется построить двухэтажный подземный гараж.

В ходе строительства домов будет обустроена также зеленая зона, известная как парк Хыльмикпуу, а между парком и жилым домом будет красивая территория общественного пользования. Кроме того, проект предусматривает, что будет экспонироваться часть обнаруженного здесь во время раскопок уникального средневекового акведука.

"24.02 kõik koos Lätti" korraldusmeeskond

Novira Capital — предприятие, основанное на международном капитале, которое занимается финансированием и развитием крупномасштабных проектов недвижимости в Таллинне и Риге. Жилой квартал Das Haus будет построен по адресу Пярну мнт. 29/31/33 и Сюда 4. Архитектор ансамбля зданий — Индрек Аллманн из архитектурного бюро Pluss, архитектор интерьеров — Меэлис Пресс.