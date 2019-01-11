11.01.2019, 14:52

ФОТО: Упаковки на девять яиц? Новинка на российских прилавках возмутила пользователей соцсетей

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Интерфакс
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ФОТО: Упаковки на девять яиц? Новинка на российских прилавках возмутила пользователей соцсетей
Twitter

На прилавках российских магазинов появились куриные яйца в упаковках по девять штук вместо стандартных десяти. Пользователи соцсетей обратили внимание на то, что "девяток" яиц стал логичным продолжением упаковок молока по 900 мл и масла по 180 г и предположили, что производители и магазины таким образом хотят замаскировать повышение цен.

В агрохолдинге "Комос Групп" недоумевают по поводу широкого общественного резонанса вокруг появления в продаже упаковок из девяти яиц, произведенных одной из птицефабрик холдинга — "Вараксино".

Производитель заявляет, что стал поставлять подобные упаковки с первого квартала 2018 года, их появление обусловлено исключительно маркетинговыми причинами и никак не связано с ростом цен на яйца в России.


"На стоимости продукции упаковочное решение не отразилось. В течение всего 2018 года на данную позицию цена не поднималась и находилась на фиксированном уровне", — подчеркнул сотрудник пресс-службы "Комос Групп".

Он также отметил, что упаковка из девяти яиц в настоящее время является достаточно распространенной в Европе и добавил, что птицефабрика "Вараксино" фасует свою продукцию в различные упаковки — в частности, по 6, 8, 9, 12, 20 и 30 штук.

Накануне Росстат сообщил, что среди всех продуктов питания в 2018 году яйца подорожали больше всего — на 25,9%.

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