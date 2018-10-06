06.10.2018, 20:05

ФОТО: У шоссе Таллинн-Тарту появился огромный завод. О чем идет речь?

 (10)
rus.delfi.ee
EST
Galerii: 13 pilti
Rapsiseemne töötlemise tehas Imaveres Foto: Kenno Soo

У шоссе Таллинн-Тарту в Имавере появился огромный завод.

Как писал ранее rus.err.ee, несколько предприятий молочной промышленности Эстонии совместно вложат около 8 млн евро в завод по переработке масличных культур в волости Имавере Ярваского уезда.

В проекте участвуют пять молочных кооперативов и 11 производителей сельхозпродукции.

Благодаря этой инвестиции будет построен завод по переработке рапсового семени мощностью 42 000 тонн в год.

Прессы нового завода позволят перерабатывать не только рапс, но и другие выращиваемые в Эстонии масличные культуры, такие как лен, коноплю и соевые бобы.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



Нурмагомедов против Макгрегора. Кто выиграет главный бой года?

06.10.2018
6 октября в Лас-Вегасе (США) пройдет поединок двух бойцов UFC - российский легковес Хабиб Нурмагомедов (26-0) будет защищать чемпионский пояс организации в поединке с ирландцем Конором Макгрегором (21-3).
Подробнее





-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Red Fred Panama
69,- €
27,60 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
290,- €
269,70 €
-15% Meeste käekell Police BUSHMASTER PL.14638XSTU/61M
219,- €
186,15 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede
360,- €
334,80 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Gold Claude Kiev
69,- €
27,60 €

Андрус Кивиряхк об анонимных комментаторах: мне интересно. Как в зоопарке перед клеткой с обезьянами

06.10.2018
”Новость о том, что Марика Королев не поленилась и пошла в суд, чтобы установить личности людей, оскорбляющих ее на интернет-форумах, только радует. И что радует еще больше, так это то, что дураков заставили возместить ущерб”, — пишет Андрус Кивиряхк в своем мнении в Eesti Päevaleht и с иронией добавляет, что если он когда-нибудь решит сделать то же самое, то кругленькая сумма ему обеспечена.
Подробнее


Мать и друзья прикованного после несчастного случая к инвалидной коляске парня борются за его возвращение домой

06.10.2018
Пять лет назад Ээро-Эркки Ребане в результате несчастного случая получил в батутном центре тяжелую травму, которая приковала его к инвалидному креслу. Все эти годы мать и друзья молодого человека ведут тяжелую борьбу за его возвращение домой, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее