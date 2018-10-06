ФОТО: У шоссе Таллинн-Тарту появился огромный завод. О чем идет речь?

Как писал ранее rus.err.ee, несколько предприятий молочной промышленности Эстонии совместно вложат около 8 млн евро в завод по переработке масличных культур в волости Имавере Ярваского уезда.

В проекте участвуют пять молочных кооперативов и 11 производителей сельхозпродукции.

Благодаря этой инвестиции будет построен завод по переработке рапсового семени мощностью 42 000 тонн в год.

Прессы нового завода позволят перерабатывать не только рапс, но и другие выращиваемые в Эстонии масличные культуры, такие как лен, коноплю и соевые бобы.