06.10.2018, 20:05

ФОТО: У шоссе Таллинн-Тарту появился огромный завод. О чем идет речь?

 (20)
rus.delfi.ee
EST 1
Galerii: 13 pilti
Rapsiseemne töötlemise tehas Imaveres Foto: Kenno Soo

У шоссе Таллинн-Тарту в Имавере появился огромный завод.

Как писал ранее rus.err.ee, несколько предприятий молочной промышленности Эстонии совместно вложат около 8 млн евро в завод по переработке масличных культур в волости Имавере Ярваского уезда.

В проекте участвуют пять молочных кооперативов и 11 производителей сельхозпродукции.

Благодаря этой инвестиции будет построен завод по переработке рапсового семени мощностью 42 000 тонн в год.

Прессы нового завода позволят перерабатывать не только рапс, но и другие выращиваемые в Эстонии масличные культуры, такие как лен, коноплю и соевые бобы.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



Нурмагомедов против Макгрегора. Кто выиграет главный бой года?

06.10.2018
6 октября в Лас-Вегасе (США) пройдет поединок двух бойцов UFC - российский легковес Хабиб Нурмагомедов (26-0) будет защищать чемпионский пояс организации в поединке с ирландцем Конором Макгрегором (21-3).
Подробнее


ВИДЕО: "Викинг" и "Вялк" не знают поражений в чемпионате Эстонии

06.10.2018
Программу второго тура чемпионата Эстонии по хоккею завершил поединок в Нарве, где ПСШ в упорной борьбе уступила тартускому "Вялку" - 2:3 (0:1, 1:1, 1:1). Победную шайбу на 52-й минуте забросил Рагнар Русс.
Подробнее

Женщина жалуется, что муж поднимает на нее руку, но годами с ним живет и ничего не предпринимает

06.10.2018
Жена и 12-летняя дочь мужчины годами страдают от физического и психологического насилия со стороны отца и мужа. Но все вызовы полиции заканчивались, по словам женщины, ничем. В лучшем случае его отвозили в вытрезвитель, откуда он уже на следующий день возвращался, пишет "МК-Эстония".
Подробнее


-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver
360,- €
334,80 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Gold Claude Kiev
69,- €
27,60 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106512001
128,70 €
77,22 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede
360,- €
334,80 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Red Fred Panama
69,- €
27,60 €
Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper Bristol Silver DW00100090
219,- €




Мать и друзья прикованного после несчастного случая к инвалидной коляске парня борются за его возвращение домой

06.10.2018
Пять лет назад Ээро-Эркки Ребане в результате несчастного случая получил в батутном центре тяжелую травму, которая приковала его к инвалидному креслу. Все эти годы мать и друзья молодого человека ведут тяжелую борьбу за его возвращение домой, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее