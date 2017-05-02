02.05.2017, 13:59

ФОТО: Троллейбус номер 9 последний раз вышел на линию

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rus.delfi.ee
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Trolliliin nr 9 tegi viimase sõidu
Trolliliin nr 9 tegi viimase sõiduFoto: Karin Kaljuläte

Во вторник утром можно было последний раз видеть, как по Таллинну едет троллейбус номер 9.

Впервые троллейбусы вышли на линию Копли-Мустамяэ 18 декабря 1987 года, то есть около 30 лет назад.


”Время не стоит на месте, и как в других развитых городах, в Таллинне на смену троллейбусам постепенно придет более безопасный для окружающей среды общественный транспорт”, — сообщила пресс-служба мэрии.

Сегодня видавший виды троллейбус Škoda в последний раз проехался по привычному маршруту. Среди пассажиров был и и.о. мэра города Таави Аас.

Теперь вместо троллейбуса номер 9 линию будет обслуживать автобус номер 72.

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