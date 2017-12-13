ФОТО: Треть мясного зала рынка Балтийского вокзала пустует

Эстонский производитель мяса решил, что стоимость аренды на рынке около Балтийского вокзала слишком высока. Оттого треть мясного зала там пустует, пишет Maaleht.

Ранее с этих — ныне пустующих — прилавков торговали продукцией Eesti Lihatööstus, которую производят в Вастсе-Куузе.

”Действительно, мы решили прекратить торговлю на Балтийском вокзале”, — подтвердил директор по продажам Eesti Lihatööstus Танель Грауберг.

”Ясно, что для мелкого производителя вести свою торговлю в столице невыгодно, условия аренды тяжкие. Но то, что мы как новички показали свою продукцию, это хорошо. Далее сосредоточимся на распространении своей продукции по торговым сетям”, — добавил Грауберг.