13.12.2017, 19:10

ФОТО: Треть мясного зала рынка Балтийского вокзала пустует

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rus.delfi.ee
EST
ФОТО: Треть мясного зала рынка Балтийского вокзала пустует
Foto: Madis Veltman

Эстонский производитель мяса решил, что стоимость аренды на рынке около Балтийского вокзала слишком высока. Оттого треть мясного зала там пустует, пишет Maaleht.

Ранее с этих — ныне пустующих — прилавков торговали продукцией Eesti Lihatööstus, которую производят в Вастсе-Куузе.

”Действительно, мы решили прекратить торговлю на Балтийском вокзале”, — подтвердил директор по продажам Eesti Lihatööstus Танель Грауберг.

”Ясно, что для мелкого производителя вести свою торговлю в столице невыгодно, условия аренды тяжкие. Но то, что мы как новички показали свою продукцию, это хорошо. Далее сосредоточимся на распространении своей продукции по торговым сетям”, — добавил Грауберг.

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