16.11.2018, 12:05

ФОТО: Торговый центр Rocca al Mare расширится, построят гостиницу, квартиры и офисы

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ФОТО: Торговый центр Rocca al Mare расширится, построят гостиницу, квартиры и офисы
Foto: Rocca al Mare

Окрестности торгового центра Rocca al Mare в ближайшие десять лет изменятся до неузнаваемости — в сердце западной части Таллинна наряду с торговыми площадями расположатся новые жилые здания, конторы и гостиница, значится в пресс-релизе.

”У западной части столицы нет своего определенного центра, хотя ее развитие идет очень быстрыми темпами. В будущем мы построим в зоне торгового центра Rocca al Mare современный и красивый городок, где будут сосредоточены жилые и офисные здания, различные пункты обслуживания, а также кафе и рестораны”, — сказала руководитель Citycon Eesti Хелен Метсвахт.

Расположение торгового центра Rocca al Mare имеет ряд преимуществ, чтобы стать своего рода центром этой части города. ”Мы находимся возле одной из наиболее оживленных транспортных артерий — ежедневно здесь проезжают-проходят десятки тысяч человек. Мы намерены превратить окрестности торгового центра Rocca al Mare в узловую точку для Ыйсмэя, Какумяэ, Харку и других близлежащих районов”, — отметила Метсавахт. ”Дополнительную ценность нашему месторасположению придают находящиеся рядом зоопарк, Saku Suurhall и Эстонский музей под открытым небом, с которыми мы бы хотели наладить еще более тесное сотрудничество”, — добавила Метсавахт.

Размер торговых площадей увеличится почти на треть. ”Эстафета за звание самого большого торгового центра — не наша цель, наш приоритет — качество строительства, чтобы посетители ощущали себя здесь комфортно. При расширении мы, в первую очередь, будем уделять внимание увеличению доли центров развлечения и пунктов обслуживания”, — пояснила руководитель Citycon Eesti. ”Согласно нынешним планам, около 25% новой площади будет отведено под торговый центр, столько же площади займут гостиница и квартиры, остальная площадь задумана под офисы”, — пояснила Метсавахт.

Изначально в проекте представлено лишь видение городка — в будущем как внешний облик зданий, их размеры и расположение могут существенно измениться. Более точные планы компания Citycon намерена представить в следующем году. До этого будут проводиться консультации и переговоры с различными участниками проекта и начато проектирование.

Размер новой площади, которую Citycon намерен развивать, составляет в общей сложности 88 тысяч квадратных метров. Торговая площадь, согласно первоначальным планам, будет увеличена на 22 тысячи квадратных метров. Расширение произойдет в основном за счет сегодняшней парковки перед центром — ее заменят парковочным зданием.

Foto: Rocca al Mare


Foto: Rocca al Mare

С 15 по 18 ноября торговый центр Rocca al Mare в связи с 20-летием своей деятельности проводит ряд бесплатных мероприятий для всех желающих. Кроме всего прочего, можно посетить выставку, рассказывающую об истории первого в Эстонии торгового центра, а также покрутить самое большое в Эстонии колесо счастья. Составитель выставки — дизайнерское агентство Velvet.

Количество посещений торгового центра Rocca al Mare за год превышает 5,5 млн. Площадь Rocca al Mare — 74 600 квадратных метров.

Компания Citycon — собственник, оператор и девелопер торговых центров в Северных странах. В общей сложности Citycon принадлежат 43 торговых центра в Финляндии, Швеции, Норвегии и Дании и Эстонии.

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