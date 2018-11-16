ФОТО: Торговый центр Rocca al Mare расширится, построят гостиницу, квартиры и офисы

Размер торговых площадей увеличится почти на треть. ”Эстафета за звание самого большого торгового центра — не наша цель, наш приоритет — качество строительства, чтобы посетители ощущали себя здесь комфортно. При расширении мы, в первую очередь, будем уделять внимание увеличению доли центров развлечения и пунктов обслуживания”, — пояснила руководитель Citycon Eesti. ”Согласно нынешним планам, около 25% новой площади будет отведено под торговый центр, столько же площади займут гостиница и квартиры, остальная площадь задумана под офисы”, — пояснила Метсавахт.

Изначально в проекте представлено лишь видение городка — в будущем как внешний облик зданий, их размеры и расположение могут существенно измениться. Более точные планы компания Citycon намерена представить в следующем году. До этого будут проводиться консультации и переговоры с различными участниками проекта и начато проектирование.

Размер новой площади, которую Citycon намерен развивать, составляет в общей сложности 88 тысяч квадратных метров. Торговая площадь, согласно первоначальным планам, будет увеличена на 22 тысячи квадратных метров. Расширение произойдет в основном за счет сегодняшней парковки перед центром — ее заменят парковочным зданием.

Foto: Rocca al Mare





Foto: Rocca al Mare

С 15 по 18 ноября торговый центр Rocca al Mare в связи с 20-летием своей деятельности проводит ряд бесплатных мероприятий для всех желающих. Кроме всего прочего, можно посетить выставку, рассказывающую об истории первого в Эстонии торгового центра, а также покрутить самое большое в Эстонии колесо счастья. Составитель выставки — дизайнерское агентство Velvet.

Количество посещений торгового центра Rocca al Mare за год превышает 5,5 млн. Площадь Rocca al Mare — 74 600 квадратных метров.

Компания Citycon — собственник, оператор и девелопер торговых центров в Северных странах. В общей сложности Citycon принадлежат 43 торговых центра в Финляндии, Швеции, Норвегии и Дании и Эстонии.