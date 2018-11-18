ФОТО: Торговый центр Rocca al Mare отмечает юбилей

На этих выходных торговый центр Rocca al Mare отмечает свой 20-летний юбилей. Посетителей ждут различные сюрпризы и предложения. Также открыта выставка.
TOP НОВОСТИ
Урмо Соонвальд: по сути у Ратаса только один выход — любой ценой сохранить нынешнее правительство
18.11.2018
”Сегодня в 16 часов Юри Ратас, Евгений Осиновский и Хелир-Валдор Сеэдер соберутся в доме Стенбока, чтобы посмотреть друг на друга и решить, смогут ли они на протяжении оставшихся 3,5 месяца вместе править Эстонией. Вне зависимости от решения, последствия будут более долгосрочными, чем эти три с половиной месяца”, — пишет в своем мнении главный редактор Delfi и EPL Урмо Соонвальд и приводит шесть вариантов развития событий:
ФОТО и ВИДЕО: Члены правительства ЭР в сопровождении камерного хора и оркестра Сил обороны спели гимн Латвии
18.11.2018
"Я доволен, что сын пошел в армию". Тысяча новобранцев Сил обороны приняли присягу в Йыхви
18.11.2018
ФОТО: Керсти Кальюлайд в честь 100-летия Латвии: мы вместе боролись за свободу, время сплотило нас и сделало сильными
18.11.2018
-
Diagnostikakliiniku juhataja
IDA-TALLINNA KESKHAIGLA
Tähtaeg: 30.11.2018
-
-
-
Kvaliteedijuht
VIČIŪNAI GRUPP (TAMMISTE ...
Tähtaeg: 22.11.2018
-
Personalipartner
LANTMÄNNEN UNIBAKE ESTONIA AS ...
Tähtaeg: 19.11.2018
-
30 августа в Риге с большим ажиотажем открылся магазин шведского мебельного гиганта IKEA. Жители Эстонии из числа поклонников этой фирмы тоже не остались равнодушными к новости, устремившись туда за покупками. До сих пор ближайшая IKEA была в Хельсинки. Латвия хоть и дальше, но поехать туда даже проще — не нужен паром. На церемонии открытия в Риге член правления концерна Ханспетер Цурхер заявил, что следующий магазин появится в Эстонии. Правда, без какой-либо конкретики. Согласно инсайдерской информации, открытие планируется на следующий год.
Несмотря на то, что Тоомас Хендрик Ильвес после окончания президентского срока переехал в Америку и работает там преподавателем, интерес к его семье не угас. И если сам Ильвес не часто делится подробностями личной жизни, то его жена Иева недавно дала интервью, в котором показали фото подросшего Ханса Хендрика. В ноябре малышу исполнится два года.