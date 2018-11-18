ФОТО: Торговый центр Rocca al Mare отмечает юбилей

На этих выходных торговый центр Rocca al Mare отмечает свой 20-летний юбилей. Посетителей ждут различные сюрпризы и предложения. Также открыта выставка.
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Как построенный специально для Ревеля ледокол ”Суур Тылль” вернул свое историческое имя и возвратился на родину
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21 ноября исполняется 30 лет с той поры, когда приказом Эстонского Морского музея ледоколу ”Волынец” было возвращено его историческое имя — ”Суур Тылль” (Suur Tõll). Но мне хочется рассказать о том, что предшествовало возвращению ледокола в Эстонию, пишет офицер резерва ВМС Эстонии Владимир Коппельман в "МК-Эстонии".
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30 августа в Риге с большим ажиотажем открылся магазин шведского мебельного гиганта IKEA. Жители Эстонии из числа поклонников этой фирмы тоже не остались равнодушными к новости, устремившись туда за покупками. До сих пор ближайшая IKEA была в Хельсинки. Латвия хоть и дальше, но поехать туда даже проще — не нужен паром. На церемонии открытия в Риге член правления концерна Ханспетер Цурхер заявил, что следующий магазин появится в Эстонии. Правда, без какой-либо конкретики. Согласно инсайдерской информации, открытие планируется на следующий год.