ФОТО: ТОП-6 пустяковых аварий с огромным ущербом

Представляем вашему вниманию шесть страховых случаев от Salva kindlustus, которые вначале казались незначительными, но в итоге повлекли за собой огромные счета за ремонт.
1. Во избежание наезда на белку грузовик съехал с дороги, в результате чего его прицеп пришел в полную негодность. Ущерб составил 13 800 евро, к чему добавились и расходы на ремонт самого грузовика.
2. Наезд на косулю. Ремонт — 5318 евро.
3. Наезд на птицу. Ремонт 3100 евро.
4. Наезд на ворону. Счет 500 евро.
5. Наезд на затормозившую впереди машину. Ремонт 4660 евро.
6. Украденные передние фары. Счет 2800 евро.
Tallinn, Квартира, 87 999 EUR
Tallinn, Квартира, 55 900 EUR
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