ФОТО: Территория бывшего машиностроительного завода в Копли утопает в мусоре

Территория бывшего машиностроительного завода Franz Krull в Копли больше похожа на свалку, но, по заверению мэрии, совсем скоро ситуация изменится.

Согласно детальной планировке, на этом месте будет возведен очередной торговый центр. Планировка охватывает недвижимость по адресу Копли 68, 70, 70a ja 70b; Вольта 1, 1b, 1c, 1d ja 1e. К настоящему моменту один из владельцев территории, AS Fleming, сообщило об отказе от участия в детальной планировке. ”Планировщик пожелал обсудить дополнительные условия. Встеча запланирована на 29 марта”, — сообщил пресс-секретарь мэрии Таллинна Тоомас Пирн.