ФОТО: Tele2 переехал в необыкновенный офис

Как сообщила директор по персоналу Tele2 Хелена Эверт, в новом офисе действует инновационная модель организации труда: у сотрудников нет персональных письменных столов и кабинетов.

”Офисные помещения разделены на зоны: в одних — оборудованы специальные капсулы для индивидуальной работы, в других — созданы условия для командной работы, совещаний и отдыха. Предусмотрены также: библиотека, кафе и даже уединенные места, где можно немного подремать в тишине”, — рассказала Эверт.

”Наш новый офис поднимает настроение, вдохновляет на свершения и предлагает гибкие возможности для организации трудового процесса, когда каждый сотрудник может выбирать, в каких условиях ему лучше работать. При этом специальность и должность не играют никакой роли — мы все трудимся на благо общей цели”, — подчеркнула директор по персоналу Tele2 и напомнила, что такая же модель организации труда вот уже два года действует в шведском головном офисе Tele2. И все опросы его сотрудников свидетельствуют о высоком уровне их удовлетворенности своим новым местом работы.

Разработкой дизайна головного офиса Tele2 занималась архитектор интерьера Керли Лепп из KUUP Disain. По ее мнению, помещения получились очень необычные и своеобразные.

Главный офис и отдел обслуживания бизнес-клиентов Tele2 разместились на двух этажах самого крупного в Эстонии бизнес-центра Öpiku maja, что в Ülemiste City. Там будут трудиться 160 человек.