06.09.2018, 08:10

ФОТО: Taxify запускает услугу аренды электрических самокатов


rus.delfi.ee
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Taxify toob linnadesse elektrilised tõukerattad Foto: louis gensollen, Taxify

На этой неделе в Париже Taxify запускает услугу совместного использования электрических самокатов. Специально для этого создан новый дочерний бренд Bolt. Основанное в Эстонии технологическое предприятие станет первой транспортной платформой, которая предлагает клиентам возможность добраться до места назначения как на автомобиле, так и на электрическом самокате.

Дочерний бренд Bolt поддерживает основную цель Taxify — сделать дорожное движение на улицах городов удобнее, быстрее и дешевле. В соответствии со спросом услуга будет появляться и в других городах, где уже оперирует Taxify. В Эстонии открывать услугу совместного использования самокатов пока не планируется.

”Сообщество наших пользователей выросло до 15 миллионов человек в мире потому, что мы обращаем внимание на местные условия, которые влияют на мобильность в каждом регионе. Нет таких решений, которые будут эффективны везде. Лучше проанализировать условия в каждом городе или даже районе, выяснить, как и куда люди перемещаются, и сделать их путь проще и быстрее при помощи технологий”, — сказал Маркус Виллиг, основатель и генеральный директор Taxify.

”Каждая пятая поездка Taxify в Париже составляет меньше трех километров. Такое расстояние не обязательно преодолевать на автомобиле весом в 2 тонны, гораздо удобнее воспользоваться легким и экономичным самокатом. Теперь клиенты платформы смогут выбирать наиболее удобный способ передвижения — самокат или автомобиль. Конечно, появятся и новые пользователи”, — добавил Виллиг.

Для использования услуги Bolt следует загрузить приложение Taxify, мобильное приложение предложит возможность выбрать между автомобилем или электросамокатом. Зеленые самокаты Bolt снабжены GPS-системой. Благодаря ей пользователь видит местонахождение самоката и маршрут. Стоимость поездки в Париже составляет 15 центов за каждую минуту использования; минимальная ставка поездки 1 евро (поездка продолжительностью 10 минут составляет €2.50).

Для начала поездки следует просканировать QR-код самоката при помощи смартфона. После завершения поездки самокат можно просто оставить на улице. Taxify будет собирать самокаты для подзарядки и технического обслуживания.

Когда самокаты от Taxify появятся в Эстонии, предприятие пока не сообщило.

Tallinn Hockey weekend
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