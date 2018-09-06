ФОТО: Taxify запускает услугу аренды электрических самокатов

Дочерний бренд Bolt поддерживает основную цель Taxify — сделать дорожное движение на улицах городов удобнее, быстрее и дешевле. В соответствии со спросом услуга будет появляться и в других городах, где уже оперирует Taxify. В Эстонии открывать услугу совместного использования самокатов пока не планируется.

”Сообщество наших пользователей выросло до 15 миллионов человек в мире потому, что мы обращаем внимание на местные условия, которые влияют на мобильность в каждом регионе. Нет таких решений, которые будут эффективны везде. Лучше проанализировать условия в каждом городе или даже районе, выяснить, как и куда люди перемещаются, и сделать их путь проще и быстрее при помощи технологий”, — сказал Маркус Виллиг, основатель и генеральный директор Taxify.

”Каждая пятая поездка Taxify в Париже составляет меньше трех километров. Такое расстояние не обязательно преодолевать на автомобиле весом в 2 тонны, гораздо удобнее воспользоваться легким и экономичным самокатом. Теперь клиенты платформы смогут выбирать наиболее удобный способ передвижения — самокат или автомобиль. Конечно, появятся и новые пользователи”, — добавил Виллиг.