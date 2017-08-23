23.08.2017, 14:15

ФОТО: Такого в Эстонии еще не было! В Тарту построили перевернутый дом

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rus.delfi.ee
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Tagurpidi maja on valmis
Tagurpidi maja on valmisFoto: Argo Ingver

С понедельника все желающие могут посетить построенный в Тарту ”дом наоборот”. Процесс строительства был нелегким, поэтому первоначальные сроки долгожданного открытия дома-перевертыша немного сдвинулись.

Перевернутый дом построен таким образом, что все возможные элементы и детали обычного дома тоже перевернуты вверх дном. Кроме того, перевернуты и мебель, наполняющее внутреннее пространство помещения.

"В Европе, мне кажется, около трех таких домов, и все они очень популярны", — сказал в начале строительства один из владельцев дома Кулдар Лейс.

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