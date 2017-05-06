ФОТО: Такого еще не было! Tele2 внедрит в Эстонии новую концепцию организации труда

Фирма Tele2 намерена внедрить принципиально новую концепцию организации труда. Речь идет об открытом офисном пространстве, в котором не будет персональных письменных столов. Вместо них предусмотрены капсулы для уединенной работы, зоны для совещаний и командного труда, кафе, помещения для игр, отдыха и даже место, где можно вздремнуть.

Похожую модель Теле2 уже использует в Швеции, сообщила пресс-служба предприятия.



Как сообщила руководитель по персоналу Tele2 Хелена Эверт, новая концепция предполагает гибкость, сотрудничество и творческий подход, поскольку коллеги выбирают себе рабочее место в зависимости от текущих заданий и проектов. Весь офис разбит на зоны: для индивидуальной и командной работы, для совещаний и отдыха.

”Новая модель позволяет выбирать трудовой график в зависимости от характера работы и текущих потребностей, и офис превращается для сотрудников во второй дом, двери которого всегда открыты и где есть всё необходимое для плодотворного существования — от высоких технологий до обычного кафе”, — отметила Эверт. Кроме того, повышается эффективность использования офисного помещения и практически отпадает необходимость в бумаге. ”Новый подход к организации труда на развивающемся предприятии также требует, чтобы офисные площади соответствовали всем необходимым условиям и отражали экологические критерии девелопера”, — подчеркнула руководитель по персоналу Tele2.

Новая концепция организации труда, когда отсутствует привычная кабинетная система и коллеги работают плечом к плечу, предполагает и более свободное мышление. ”Открытая, гибкая среда способствует самостоятельности и большей самоотдаче. Важен результат, а не контроль присутствия на рабочем месте”, — уверена Эверт.

Вначале новая концепция организации труда была внедрена в офисе шведского подразделения Tele2. Как выяснилось, 46,4% рабочих мест там в основном пустовали, поскольку занимавшие их сотрудники покидали офис, отправляясь на совещания или деловые встречи, либо работали дома. К тому же оказалось, что в 77% собраний принимают участие не более четырех человек, а значит, можно безболезненно отказаться от больших залов. Теперь коллеги совещаются в более подходящих условиях: либо стоя за высокой стойкой в открытом помещении, либо раскачиваясь на качелях в уединенном месте.

”Данная модель прошла годовое тестирование в Швеции и получила одобрительные отзывы. Кстати, концепцию открытых рабочих мест использует также и руководящий состав Tele2 — руководители высшего звена сидят за общим круглым столом с рядовыми сотрудниками. В этих условиях отпала необходимость забирать работу домой, чтобы полностью сконцентрироваться на задании, и сотрудник всегда может уединиться в каком-то закрытом помещении, где ему никто не помешает.

В офисе предусмотрены капсулы для индивидуальной работы, читальные и игровые зоны со всеми атрибутами, зоны отдыха c диванами, кафе, ресторан, тренажерный зал и даже места, где можно вздремнуть”, — рассказала руководитель по персоналу Tele2. Разумеется, новый офис должен быть оборудован самыми передовыми телекоммуникационными технологиями. ”Поскольку работа носит международный характер и часто связана с поездками за границу, важно обеспечить одинаковые коммуникационные возможности во всех девяти государствах, где действует Tele2: как в Эстонии, Казахстане, так и в Швеции”, — отметила Эверт.

В этом году аналогичные преобразования ожидаются также в подразделениях Tele2 в Латвии и Литве. Внедрение новой концепции организации труда в Tele2 Eesti начнется со следующего года.