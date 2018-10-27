ФОТО: Связанный с таинственным НЛО дом в Меривялья выставлен на продажу

В районе Пирита, в Меривялья по адресу Хыбекуузе теэ, 34 находится дом, у которого очень таинственное и мистическое прошлое.

В опубликованном на портале kinnisvara24.ee объявлении написано, что участке площадью 1372 м2 расположен двухэтажный каменный дом, который построен в 1975 году. На сегодняшний день дом нуждается в полной реновации.

Отмечается, что со второго этажа дома открываются красивые виды на Таллиннский залив. В окрестностях спокойно, транспорта в районе мало. Логистически участок находится в очень хорошем месте. За дом просят 195 000 евро.

Фото выставленного на продажу дома смотрите здесь.

Связанную с домом мистическую историю читайте здесь.