16.05.2018, 10:32

ФОТО: Суровая реальность! Цена на бензин поднялась до рекордного за 5,5 лет уровня

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rus.delfi.ee
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ФОТО: Суровая реальность! Цена на бензин поднялась до рекордного за 5,5 лет уровня
Priit Simson

Розничные продавцы моторного топлива подняли цену 95-го бензина на заправках до 1,387 евро. Вчера топливо на заправках стоило преимущественно 1,364 евро.

В последний раз за литр 95-го бензина приходилось заплатить больше, чем сегодня, 17 октября 2012 года, когда цена составляла 1,409 евро.

Больше всего бензин на заправках Эстонии стоил 4-6 апреля 2012 года, когда за литр 95-го бензина приходилось заплатить 1,449 евро.

На прошлой неделе член правления Alexela Group Алан Вахт констатировал, что цене на бензин светит повышение на 10 центов в свете повышения цены на нефть. Тогда литр 95-го бензина на заправке стоил 1,339 евро.

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