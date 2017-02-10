ФОТО: Сулев Лоо уходит с должности гендиректора Eesti Raudtee. Почему?

В пятницу состоялось собрание правления и совета Eesti Raudtee, где, помимо прочего, обсуждали, останется ли Сулев Лоо в должности гендиректора. Было решено, что он покинет ее через три месяца, пишет Ärileht.

Также вчера Ärileht писал, что, по всей вероятности, сегодня Лоо напишет заявление об уходе.

”Увеличить объем товарооборота не получилось по различным причинам. Проще всего сказать, что я — другой тип руководителя”, — прокомментировал Лоо. ”Мне больше нравится сфера коммерции, логистика, и я чувствую, что мое время в этом предприятии истекло. Нужен именно такой человек, который выстроил бы инфраструктуру получше. Тут — хорошая команда, которая может и это”, — добавил Сулев Лоо.