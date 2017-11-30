ФОТО: Строители говорят, что новостройка может рухнуть, а заказчик обвиняет их в пьянстве и вымогательстве

В конце прошлой недели строитель Олле Пярисмаа опубликовал у себя в соцсетях фотографии со строительного объекта в Тарту на улице Куммели, на которых видно, что несущая поверхность перекрытий слишком мала (около трех см вместо минимальных десяти), в связи с чем вся конструкция представляет опасность.

Речь идет о квартирах в жилом комплексе новостроек.

Пярисмаа вместе с другим субподрядчиком, Яанно Кахро, утверждает, что о браке стало известно уже после установки первой панели, но строитель — фирма Tartu Ehitus AS — велела не останавливать строительство.



”Поскольку сами панели были качественные и мы были уверены, что путем укрепления удастся обеспечить конструкции все необходимые свойства, то решили не останавливать работы”, — объясняет руководитель проектов Tartu Ehitus AS Юллар Юхансон.

Осуществляющий надзор за проектом инженер Меэлис Лохтмаа оповестил об устранении неполадок строительный отдел мэрии города и добавил, что данные фотографии распространяются злонамеренно и искаженно. ”Фото сделаны после выявления проблемы в панелях при монтажных работах и не отражают действительной ситуации на объекте, — сказал он. — Проделанные работы проверены надзором, решение одобрено, составлен акт. После проведения дополнительных работ у здания Куммели, 10а отсутствует риск деформации и обрушения”.

Пярисмаа подчеркивает, что они и его коллеги много раз указывали строителю на недостаточную несущую площадь перекрытий, но те ничего не предпринимали, что привело к конфликту. ”В итоге у нас уже не было сил спорить с ними и мы ушли”, — сказал мужчина.

По утверждению Юхансона, речь идет о вымогательстве со стороны субподрядчиков, которые якобы требовали у него 10000 евро за то, чтобы замять дело. Он подчеркивает, что решением проблемы (укреплением конструкции) начали заниматься сразу же после ее обнаружения. Фото были сделаны намеренно именно в этот период и до ликвидации брака. По его словам, проблема были обнаружена 30.10, а устранена 03.11.

”Справедливости ради следует добавить, что к настоящему момент трудовые отношения с данными мужчинами прекращены. 09.11 утром часть членов этой бригады пришли на работу в заметном алкогольном опьянении, в связи с чем их работодатель был вынужден отправить домой всю бригаду. Позже в их шкафах в раздевалке было найдено много пустой тары из-под алкоголя”, — говорит Юхансон.

”Несложно доказать инженерам, проводящим контроль, что проблема решена. Сложно восстановить опороченный имидж застройщика и генподрядчика и успокоить владельцев квартир, которые только что совершили самую крупную инвестицию своей жизни. Всегда надо проверять информацию и осведомителя, всегда! Со своей стороны могу заверить, что здание Куммели, 10а такое же качественное, и будет стоять так же, как и предыдущие шесть многоквартирных домов из построенного мной жилого комплекса”, — заверяет он.