ФОТО: Странная скидка в магазине Bauhof

По Facebook распространяется фотография, на которой видно, что с ценниками в Bauhof происходит что-то странное.

Во время прошлой кампании данный кондиционер стоил 274 евро. Обычная цена — 409 евро. Сейчас началась новая кампания и товар стал стоить дороже, чем во время предыдущей, — 329 евро. Самое странное в этой истории то, что новый ценник был установлен на старый ценник со скидкой, который при желании мог увидеть любой из клиентов.

По словам директора по маркетингу Bauhof Эвелин Паэ, нижний ценник относится к старой кампании, которая отличалась ”более агрессивным ценообразованием и объединяла больше категорий товаров”.