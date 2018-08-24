24.08.2018, 11:30

ФОТО: Столкновение с лосем причинило огромный ущерб — дорогой автомобиль пришлось отправить на утилизацию

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rus.delfi.ee
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ФОТО: Столкновение с лосем причинило огромный ущерб — дорогой автомобиль пришлось отправить на утилизацию
Foto: Salva Kindlustus

С приближением осени начинают учащаться случаи наезда на диких животных, причем суммы ущерба от таких происшествий с каждым годом только увеличиваются. Согласно статистике Salva Kindlustus за это лето, средняя сумма ущерба от наезда на дикое животное составляет уже 3 000 евро, сообщает страховая компания.

Директор по страхованию Salva Kindlustuse AS Урмас Кивирюйт отметил, что в большинстве случаев при столкновении с дикими животными люди, к счастью, не страдают, хотя иногда бывает и по-другому — например, при столкновении с лосем. ”Аварии с участием небольших животных в основном причиняют ущерб автомобилю, но лось — настолько крупный зверь, что в результате столкновения с ним вполне могут пострадать и люди”, — сказал Кивирюйт.

”В Salva только что был случай, когда на Сааремаа столкнувшийся с лосем автомобиль подлежал полной утилизации. К счастью, люди не пострадали, но ущерб превысил 20 000 евро”, — рассказал Кивирюйт. С начала июля в Salva зарегистрировано 25 случаев наезда на животных, суммарный ущерб от которых превышает 70 000 евро.

”Конечно, значительный ущерб может быть причинен и столкновением с небольшим диким животным. В таких случаях ущерб часто вызван съездом с дороги или столкновением с другим автомобилем в попытке не врезаться в животное. Постоянно растущие же цены на ремонт обусловлены общим обновлением и подорожанием эстонского автопарка, — пояснил директор по страхованию Salva. — Люди приобретают все более новые и дорогие машины, запчасти для которых и ремонт обходятся дороже”.

”Тут важно напомнить, что обязательное дорожное страхование не возмещает ущерб, причиненный в результате столкновения с выбежавшим на проезжую часть животным, — отметил Кивирюйт. — Для защиты от таких случаев требуется страхование каско, причем в отношении клиентов Salva со страховкой каско в случае наезда на дикое животное не применяется собственная ответственность”.

Самый надежный способ избежать наезда на дикое животное — следить за дорожными знаками, быть особенно внимательным в утренние часы и в темное время суток, соблюдать достаточную дистанцию и не ехать слишком быстро на окруженных лесом дорогах. Об убитых или пострадавших крупных животных следует сообщать в Инспекцию окружающей среды по телефону 1313, а об авариях с участием мелких животных — в Информационный центр шоссейных дорог по телефону 1510. О случившемся также как можно быстрее следует сообщить своему страховому обществу.

В июле в связи с дорожным страхованием компания Salva возместила ущерба более чем на 350 000 евро, что на целых 70% больше, чем в июле прошлого года. В связи со страхованием каско был возмещен ущерб более чем на 230 000 евро. Всего же Salva выплатила в июле клиентам возмещений на сумму около 1 миллиона евро, получив страховых платежей на сумму свыше 1,8 миллиона евро. В этом году Salva уже выплатила возмещений на сумму более 7 миллионов евро.

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