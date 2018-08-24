ФОТО: Столкновение с лосем причинило огромный ущерб — дорогой автомобиль пришлось отправить на утилизацию

Директор по страхованию Salva Kindlustuse AS Урмас Кивирюйт отметил, что в большинстве случаев при столкновении с дикими животными люди, к счастью, не страдают, хотя иногда бывает и по-другому — например, при столкновении с лосем. ”Аварии с участием небольших животных в основном причиняют ущерб автомобилю, но лось — настолько крупный зверь, что в результате столкновения с ним вполне могут пострадать и люди”, — сказал Кивирюйт.

”В Salva только что был случай, когда на Сааремаа столкнувшийся с лосем автомобиль подлежал полной утилизации. К счастью, люди не пострадали, но ущерб превысил 20 000 евро”, — рассказал Кивирюйт. С начала июля в Salva зарегистрировано 25 случаев наезда на животных, суммарный ущерб от которых превышает 70 000 евро.

”Конечно, значительный ущерб может быть причинен и столкновением с небольшим диким животным. В таких случаях ущерб часто вызван съездом с дороги или столкновением с другим автомобилем в попытке не врезаться в животное. Постоянно растущие же цены на ремонт обусловлены общим обновлением и подорожанием эстонского автопарка, — пояснил директор по страхованию Salva. — Люди приобретают все более новые и дорогие машины, запчасти для которых и ремонт обходятся дороже”.