ФОТО: Старые вагоны поезда Edelaraudtee разобрали на металлолом

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На прошлой неделе компания по утилизации отходов Kuusakoski приступила к разбору старых вагонов поезда Edelaraudtee, которые восстановлению не подлежат.