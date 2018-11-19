ФОТО: Старые вагоны поезда Edelaraudtee разобрали на металлолом

На прошлой неделе компания по утилизации отходов Kuusakoski приступила к разбору старых вагонов поезда Edelaraudtee, которые восстановлению не подлежат.
TOP НОВОСТИ
КРИЗИС В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ | Доживет ли правящая коалиция до вечера? Кальюлайд вызвала Ратаса, Осиновского и Сеэдера в Кадриорг
19.11.2018
Снятый нарвитянином и выложенный на Youtube ролик, посвященный особенностям создания в Нарве масштабной сети городских велодорожек , наделал шума в сети. Люди недоумевают, как можно выдавать за дорожки, давно разваливающиеся тротуары, ограничившись нанесением разметки и выставлением знаков. Власти говорят, что работы еще приняты, но новый асфальт на некоторых участках уложат не скоро.
Бывший сотрудник Danske Bank Говард Уилкинсон, который в свое время и сообщил о нарушениях в эстонском филиале, сегодня представл перед членами комиссии по бизнесу, развитию и экспорту парламента Дании. В последние недели Уилкинсон активно раздавал показания целому ряду правоохранительных органов США.
ФОТО: Руководители нарвского поискового клуба ”Камерад” рассказывают о главных находках года и ключевой проблеме
19.11.2018
-
Protsesside- ja kvaliteedijuht tootmise suunaga
BORG OÜ
Tähtaeg: 01.01.2019
-
-
-
-
-
Erilahenduste toimetaja
EKSPRESS MEEDIA AS
Tähtaeg: 23.11.2018
От радиатора требуется немногое: чтобы грел хорошо и был безопасен. Исходя из этих простых требований и выбирается прибор. В продаже имеется несколько видов радиаторов отопления, которые отличаются формой, материалом и техническими характеристиками. Геометрия и материал, из которого он изготовлен, влияют на его мощность (теплоотдачу).