ФОТО: Старые вагоны поезда Edelaraudtee разобрали на металлолом

На прошлой неделе компания по утилизации отходов Kuusakoski приступила к разбору старых вагонов поезда Edelaraudtee, которые восстановлению не подлежат.
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Кальюлайд вызвала правительство на ковер. "Эстония не испытывает кризиса, но кризис испытывает политика"
19.11.2018
Сегодня президент Керсти Кальюлайд вызвала лидеров правящих партий в Кадриорг в связи с возникшим из-за разногласий по вопросу миграционного договора ООН правительственным кризисом. После встречи она сказала, что видит желание разрешить ситуацию и что правительству следует призвать на помощь Рийгикогу.
Снятый нарвитянином и выложенный на Youtube ролик, посвященный особенностям создания в Нарве масштабной сети городских велодорожек , наделал шума в сети. Люди недоумевают, как можно выдавать за дорожки, давно разваливающиеся тротуары, ограничившись нанесением разметки и выставлением знаков. Власти говорят, что работы еще приняты, но новый асфальт на некоторых участках уложат не скоро.
МНЕНИЕ: Русские очень любят делиться
19.11.2018
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Protsesside- ja kvaliteedijuht tootmise suunaga
BORG OÜ
Tähtaeg: 01.01.2019
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Diagnostikakliiniku juhataja
IDA-TALLINNA KESKHAIGLA
Tähtaeg: 30.11.2018
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Erilahenduste toimetaja
EKSPRESS MEEDIA AS
Tähtaeg: 23.11.2018
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Kvaliteedijuht
VIČIŪNAI GRUPP (TAMMISTE ...
Tähtaeg: 22.11.2018
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ФОТО: Руководители нарвского поискового клуба ”Камерад” рассказывают о главных находках года и ключевой проблеме
19.11.2018
От радиатора требуется немногое: чтобы грел хорошо и был безопасен. Исходя из этих простых требований и выбирается прибор. В продаже имеется несколько видов радиаторов отопления, которые отличаются формой, материалом и техническими характеристиками. Геометрия и материал, из которого он изготовлен, влияют на его мощность (теплоотдачу).