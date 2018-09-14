ФОТО: США приобрели в центре Таллинна роскошный дом стоимостью несколько миллионов евро

С течением времени здание сменило не одного владельца, пока не оказалась в руках MTÜ Topsiring, принадлежащего Айво Каугусу. Теперь Каугус продал недвижимость американцам за цену примерно в два раза выше той, за которую он ее купил.

По некоторым данным, сумма сделки составила 4 млн евро. Сейчас на территории идут масштабные строительные работы.

”Наша цель — сохранить ценность здания и одновременно отреновировать его под нужды резиденции”, — сказали в посольстве США. Посол США уже много лет резидирует в арендованном доме на Маарьямяэ и, по заверению, посольства, в центр города перебираться не будет.

Площадь трехэтажного здания на Тоом-Кунинга — более 700 м2, площадь грунта — 2678 м2. Всего в доме шесть комнат.