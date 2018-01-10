ФОТО: Сравните цены на топливо в Литве, Финляндии и Эстонии

Новая акцизная ставка подняла в Эстонии цены на бензин и дизель. В итоге в Финляндии дизель продается дешевле, чем в Эстонии, а в Литве дешевле и бензин.

На фотографии показаны цены на топливо на заправке Olerex в Литве, Shell в Финляндии и Olerex в Эстонии.

По сравнению с Финляндией, эстонский Olerex продает 95 бензин на 8 центов дешевле, зато дизель на 9 центов дешевле.

По сравнению с Литвой 95 бензин в Эстонии на 13 центов дороже, а дизель — на 9.

Смотрите, какие цены на бензин были сегодня на заправках в Таллинне.