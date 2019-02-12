ФОТО: Совет избрал новым президентом Банка Эстонии Мадиса Мюллера

На пост президента банка претендовали Роберт Китт — генеральный директор Swedbank в Эстонии, Мадис Мюллер — вице-президент Банка Эстонии и Мяртен Росс — вице-канцлер Министерства финансов. Президент Банка Эстонии одновременно является членом совета Европейского центробанка.

Получивший поддержку совета кандидат Мадис Мюллер далее должен пройти контроль безопасности КаПо, который длится три месяца. После окончания контроля безопасности совет ознакомится с собранными данными и может предлагать президенту Эстонии назначить Мюллера следующим президентом Банка Эстонии.

Последний рабочий день нынешнего президента Банка Эстонии Ардо Ханссона — 6 июня. По закону, срок полномочий президента центробанка — семь лет, и полномочия одного человека на этом посту ограничены одним сроком.