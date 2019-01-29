ФОТО | Совет Банка Эстонии представил трех кандидатов на пост главы банка(30)
Члены Совета банка Эстонии назвали возможными кандидатами на должность следующего президента банка Роберта Китта, Мадиса Мюллера и Мяртена Росса.
Члены Совета банка Эстонии назвали возможными кандидатами на должность следующего президента банка Роберта Китта, Мадиса Мюллера и Мяртена Росса.
Совет центробанка приступит к обсуждению возможных кандидатов на очередном заседании 12 февраля. В состоящем из восьми членов совете успешному кандидату нужно получить поддержку по меньшей мере пяти членов совета.
Роберт Китт — генеральный директор Swedbank в Эстонии, Мадис Мюллер — вице-президент Банка Эстонии, и Мяртен Росс — вице-канцлер Министерства финансов.
Президент Банка Эстонии назначается на 7-летний срок приказом президента ЭР по предложению совета Банка. Полномочия одного человека на данном посту ограничены одним сроком. Договор с нынешним президентом Банка Эстонии Ардо Ханссоном завершается 6 июня 2019 года.
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