ФОТО | Совет Банка Эстонии представил трех кандидатов на пост главы банка

Совет центробанка приступит к обсуждению возможных кандидатов на очередном заседании 12 февраля. В состоящем из восьми членов совете успешному кандидату нужно получить поддержку по меньшей мере пяти членов совета.

Роберт Китт — генеральный директор Swedbank в Эстонии, Мадис Мюллер — вице-президент Банка Эстонии, и Мяртен Росс — вице-канцлер Министерства финансов.

Президент Банка Эстонии назначается на 7-летний срок приказом президента ЭР по предложению совета Банка. Полномочия одного человека на данном посту ограничены одним сроком. Договор с нынешним президентом Банка Эстонии Ардо Ханссоном завершается 6 июня 2019 года.