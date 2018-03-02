02.03.2018, 12:55

ФОТО: Сможете решить задачку? С помощью этого уравнения прогнозируется поступление алкогольного акциза

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rus.delfi.ee
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Alkoholiaktsiisi prognoosimise valem.
Alkoholiaktsiisi prognoosimise valem.Foto: Madis Veltman

Глава отдела фискальной политики Министерства финансов Свен Кирсипуу объясняет, что министерство берет прогноз поступления алкогольного акциза не из воздуха, а использует конкретную формулу для его вычисления.

Уравнение не из легких. При расчете учитываются макро-факторы, рост частного потребления, рост зарплат, ценовые изменения, уровень прошлого квартала, а теперь туда добавилось еще слова "Латвия".

При этом Кирсипуу признает, что прогноз в итоге оказывается неверным, потому что такие факторы, как, например, темп роста трансграничной торговли, и вообще будущее точно предсказать невозможно.

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