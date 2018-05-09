ФОТО: Смотрите, сколько стоит пиво на террасах на Ратушной площади в Таллинне

На Ратушной площади в Таллинне цены на пиво по сравнению с предыдущими годами даже в определенном смысле двинулись вспять.

Если в мае прошлого года можно было прочитать статьи о том, как цену на пол-литровое пиво отделяют от восьми евро всего пять центов, то сейчас на Ратушной площади можно получить пол-литра в среднем за 5,90-6,90 евро.

Но есть и рестораны, по мнению которых пол-литра A. Le Coq стоят почти семи евро.

Цена кружки пива, таким образом, составляет в среднем в районе 12 евро. Эта цена касается бочкового пива, которое продают на большинстве террас ресторанов и которое производят в Эстонии.

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