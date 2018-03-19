ФОТО: Смотрите, как заброшенная мореходка в Ласнамяэ преобразилась в модный жилой комплекс

В девяностых посреди ласнамяэского пустыря выросла 12-этажка и стала Морской академией. Здание из красного кирпича, много лет пустовавшее и горевшее, наконец-то получило новый облик благодаря девелоперу Endover.

В 12-этажном здании расположились 15 000 квадратных метров жилой площади, а также предназначенные для общего использования террасы на крыше, помещения для проведения праздников, сауна, спортзал, прачечная.

Преображение здания в жилой комплекс Vega обошлось Endover в 18 миллионов евро.

Осенью 2017 года корреспондент Delfi побывал в жилом комплексе, когда здание еще находилось в процессе преображения. Смотрите фото и видео интерьера!