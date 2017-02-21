ФОТО: Смотрите, как в будущем будет выглядеть таллиннский квартал Каларанна

1 февраля завершился архитектурный конкурс проектов по реализации детальной планировки участка земли по адресу Каларанна, 1. Всего было представлено 11 эскизов, лучшим из которых был признан проект под названием Kesk-küla.

Премиальный фонд конкурса составляет 60 000 евро. Победителю будут предложено обсудить заключение договора о разработке проекта.

В состав жюри конкурса вошли представители Эстонского союза архитекторов, Таллиннского департамента городского планирования и AS Pro Kapital Eesti.

По словам председателя правления AS Pro Kapital Паоло Микелоци, ожидалось, что на конкурс будут представлены как общая архитектурная концепция, так и детальные эскизы зданий и строений.

Детальная планировка территории предусматривает строительство постоянного пляжного променада и соединение общественной территории района с постройками, что создало бы единое цельное решение для всего района городского пространства Таллинна.