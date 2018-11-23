23.11.2018, 20:10

ФОТО: Смотрите, как будут выглядеть новые плацкартные вагоны РЖД

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rus.DELFI.lv
EST
Galerii: 15 pilti
Venemaa Raudteede uued platskaardivagunid. Foto: Asratyan Oleg, Venemaa Raudteed

Российские железные дороги (РЖД) показали концепт новых "капсульных" плацкартных вагонов. Замена старых вагонов на новые начнется с 2019 года, пишет rus.delfi.lv со ссылкой на ТАСС.

Новые вагоны отличаются более современным дизайном и увеличенным персональным пространством для каждого пассажира. В любой момент от надоедливых попутчиков можно будет закрыться плотной шторкой и включить индивидуальное освещение. Возле каждого спального места будет розетка и USB-разъемы.

В туалетах поезда появятся гигиенические души, автоматические краны, пеленальные столики, дозаторы мыла, бумажные полотенца и встроенные фены для рук. Кроме того, в каждом плацкартном вагоне планируется установить вендинговый аппарат для продажи еды и напитков.

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