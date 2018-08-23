23.08.2018, 11:06

ФОТО: Смотрите, как будет выглядеть крупнейший в странах Балтии торговый и развлекательный центр Ülemiste

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rus.delfi.ee
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Эскизы расширения Ülemiste keskus Foto: Joonprojekt

Вчера, 22 августа, был заложен краеугольный камень расширения торгового центра Ülemiste, в результате которого к лету 2019 года будет готов крупнейший в странах Балтии торговый и развлекательный центр.

В церемонии закладки краеугольного камня приняли участие исполнительный директор развивающей торговый центр Ülemiste компании Linstow Пер Торе Мортенсен, исполнительный директор торгового центра Ülemiste Гуидо Пярнитс, мэр Таллинна Таави Аас, руководитель сферы банковского обслуживания предприятий SEB Артем Соколов, исполнительный директор Fund Ehitus Эйки Румп и исполнительный директор Apollo Grupp Маури Дорбек. Ведущим дня был Вейко Тубин, выступила Sissi Nylia Benita.

В краеугольный камень была помещена временная капсула с символическими подарками, приносящими счастье, газета от 23 августа 2018 года, денежная купюра, кинопостеры и снятые вместе с Кинотеатром юмористические видеоклипы о будущем, в котором центр Ülemiste расширяется до таких масштабов, что Таллинн находится в торговом центре Ülemiste, а не наоборот.

”В торговый центр людей прежде всего приводит хорошее сочетание магазинов, однако цель расширения — предложить клиентам не только шоппинг, но и качественные развлечения. Нам приятно сообщить, что в новом центре Ülemiste появятся такие новые места как спортбар O'Learys и ресторан Vapiano”, — сказал директор Ülemiste keskus Гуидо Пярнитс.

В ходе строительных работ появится подземная парковка и три наземных этажа, где расположатся кафе и рестораны, кинотеатр, спортклуб и батутный центр на 1500 квадратных метрах.

”Ülemiste — это один быстроразвивающихся и модных районов Таллинна. Если раньше сердцем города считался старый город и побережье, то Ülemiste сделал Таллинн городом с тремя сердцами”, — сказал мэр Таллинна Таави Аас, заложивший во временную капсулу серебряную марку, выпущенную к 100-летию Эстонской Республики.

”В кинотеатре Apollo в обновленном центре Ülemiste мы объединим театр и кино, а также ресторан и кино. В большинстве кинотеатров Apollo мы успешно ставили театральные представления, и поэтому в новом кинотеатре Apollo в Ülemiste будет специальный зал, подходящий для показов фильов и театральных представлений”, — сказал исполнительный директор Apollo Grupp Маури Дорбек.

В результате строительных работ по расширению стоимостью около 35 миллионов евро в торговом центре Ülemiste появится 13 000 квадратных метров торговой и развлекательной площади. К лету 2019 года крупнейший в Эстонии торговый и развлекательный центр будет занимать 125 000 квадратных метров.

Архитекторами проекта по расширению выступили компании Arhitektid AMB International (Норвегия) и Novarc (Эстония), авторы внутреннего дизайна — Прийт Пылдме и Реэт Сепп из Joonprojekt. Строитель здания — Fund Ehitus AS, надзор осуществляет инженерное бюро Telora.

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