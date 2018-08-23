ФОТО: Смотрите, как будет выглядеть крупнейший в странах Балтии торговый и развлекательный центр Ülemiste

”В торговый центр людей прежде всего приводит хорошее сочетание магазинов, однако цель расширения — предложить клиентам не только шоппинг, но и качественные развлечения. Нам приятно сообщить, что в новом центре Ülemiste появятся такие новые места как спортбар O'Learys и ресторан Vapiano”, — сказал директор Ülemiste keskus Гуидо Пярнитс.

В ходе строительных работ появится подземная парковка и три наземных этажа, где расположатся кафе и рестораны, кинотеатр, спортклуб и батутный центр на 1500 квадратных метрах.

”Ülemiste — это один быстроразвивающихся и модных районов Таллинна. Если раньше сердцем города считался старый город и побережье, то Ülemiste сделал Таллинн городом с тремя сердцами”, — сказал мэр Таллинна Таави Аас, заложивший во временную капсулу серебряную марку, выпущенную к 100-летию Эстонской Республики.

”В кинотеатре Apollo в обновленном центре Ülemiste мы объединим театр и кино, а также ресторан и кино. В большинстве кинотеатров Apollo мы успешно ставили театральные представления, и поэтому в новом кинотеатре Apollo в Ülemiste будет специальный зал, подходящий для показов фильов и театральных представлений”, — сказал исполнительный директор Apollo Grupp Маури Дорбек.

В результате строительных работ по расширению стоимостью около 35 миллионов евро в торговом центре Ülemiste появится 13 000 квадратных метров торговой и развлекательной площади. К лету 2019 года крупнейший в Эстонии торговый и развлекательный центр будет занимать 125 000 квадратных метров.

Архитекторами проекта по расширению выступили компании Arhitektid AMB International (Норвегия) и Novarc (Эстония), авторы внутреннего дизайна — Прийт Пылдме и Реэт Сепп из Joonprojekt. Строитель здания — Fund Ehitus AS, надзор осуществляет инженерное бюро Telora.