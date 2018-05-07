ФОТО: Смотрите, как будет совсем скоро выглядеть обновленный торговый центр Kristiine

”Прежний выдержанный в итальянском стиле интерьер центра Kristiine будет заменен современным скандинавским оформлением и цветовым решением. В ходе работ по перестройке площадь торгового центра не увеличится, но торговые площади станут качественнее. Также мы хотим сделать центр экологичнее — в качестве одного из шагов мы будем использовать осветительные решения на основе светодиодов (LED)”, — рассказал руководитель по строительству управляющего центром Kristiine предприятия Citycon Кристо Сепп.

LED-светильники будут использоваться во всем торговом центре — в результате значительно уменьшится потребление электроэнергии. Еще одним изменением станет замена расположенных неподалеку от главного входа траволаторов обычными эскалаторами, что позволит сделать находящуюся перед H&M зону заметно просторнее. Благодаря замене траволаторов увеличится площадь магазина H&M на первом и втором этажах.

Постепенно обновляются коридоры торгового центра — будет заменена большая часть плитки на полу, отремонтированы стены и обновятся небольшие арендные площади. Укладка плитки в коридорах запланирована на ночное время или будет выполняться по частям, не мешая покупателям.

Второй этап строительных работ в торговом центре Kristiine завершится в августе.

В зоне охвата торгового центра Kristiine, в котором находится больше 160 магазинов, проживают 270 000 горожан. Торговая площадь достигает 43 700 квадратных метров, а количество посетителей центра Kristiine — 7,1 миллиона человек в год.

Построенный в 1999 году Kristiine Keskus был расширен на более чем 12 000 квадратных метров в 2010 году. В 2011 году Citycon — ведущий оперирующий коммерческой недвижимостью концерн в Северных странах — приобрел Kristiine Keskus у компании Pro Kapital за 105 миллионов евро. В последний раз работы по реновации Citycon проводил в торговом центре в 2013 году.