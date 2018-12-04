04.12.2018, 16:55

ФОТО| Смотрите и удивляйтесь: сколько стоит топливо в Бельгии, где средняя зарплата в два раза выше, чем в Эстонии

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rus.delfi.ee
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ФОТО| Смотрите и удивляйтесь: сколько стоит топливо в Бельгии, где средняя зарплата в два раза выше, чем в Эстонии
Foto: Kristjan Ats Mägi

Цены на топливо в Брюсселе сравнимы с эстонскими, но по уровню зарплат мы сильно отстаем от бельгийцев.

На сделанной в Брюсселе на заправке Q8 Easy фотографии видно, что литр 95-го бензина можно заправить за 1,256 евро и дизеля — за 1,398 евро. В Эстонии 95-й бензин сейчас на большинстве заправок продается по цене 1,289 евро и дизель — 1,349 евро.

Средняя месячная брутто-зарплата в Бельгии составляет 2100 евро. Средняя месячная зарплата в Эстонии в III квартале 2018 года была 1291 евро. А средняя зарплата в Брюсселе — аж 3300 евро.

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